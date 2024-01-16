В Госдуме считают, что Киркоров может помешать болгарам снести памятник "Алёша"

Депутат Нилов предложил Киркорову устроить концерт у памятника "Алёша" в Болгарии ради его спасения

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов считает, что российский певец Филипп Киркоров может поспособствовать спасению памятника "Алёша" в Болгарии от демонтажа.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Своим мнением Нилов поделился в ходе первого пленарного заседания в 2024 году, на котором был принят проект постановления в ответ на намерение болгарских властей провести демонтаж памятнику советскому солдату-освободителю "Алёша", который находится в болгарском городе Пловдив.

По мнению Нилова, ради этой цели певец Филипп Киркоров вместе со своим отцом Бедросом, являясь гражданами Болгарии, могли бы поехать в Пловдив и спеть возле него соответствующую песню.

"У нас есть два народных артиста, граждане Болгарии, Киркоровы… Начинали свою карьеру они когда-то именно с песни об Алеше. И пусть свою позицию выскажут, а лучше туда приедут, к памятнику, и еще раз споют эту песню", — сказал Нилов.