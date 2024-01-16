Стилист раскрыла самые опасные типы одежды

Неудачный выбор одежды не только портит общее визуальное восприятие личности, но также может серьезно повлиять на ее здоровье, сообщила стилист Анастасия Дзыбова.
Например, к одежде, которая может нанести вред, относятся брюки из искусственной кожи с флисовой подкладкой, отметила эксперт.
"Такие модели часто встречаются в магазинах, но при их использовании человек может столкнуться с чувством дискомфорта, потоотделением, особенно в помещениях. Рекомендуется предпочитать изделия из искусственной кожи с тонким хлопковым подкладом, но их находится значительно меньше", — пояснила Дзыбова в беседе с представителем интернет-издания "Подмосковье Сегодня".
Также к категории вредной одежды можно отнести обувь, которая сдавливает пальцы или не соответствует по размеру.
"Многие думают, что обувь растягивается, носится в тесном виде, рассчитывая, что она "поддастся" и подстроится под ногу со временем. Нет, такого не произойдет. Это неподходящая обувь, которая может серьезно навредить здоровью, например, вызвать врастание ногтей. Рекомендуется сразу в магазине подбирать обувь по размеру, иногда даже на размер больше", — подчеркнула стилист.
Также Дзыбова добавила, что неправильно подобранное нижнее белье может иметь критическое значение.
"Это особенно актуально для женщин. Для правильного выбора белья рекомендуется обратиться к профессиональному консультанту по белью, чтобы избежать вреда здоровью, особенно при наличии особенностей фигуры", — заключила собеседница.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.