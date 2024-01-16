Стилист раскрыла самые опасные типы одежды

Стилист Дзыбова предостерегла от покупки брюк из экокожи

Неудачный выбор одежды не только портит общее визуальное восприятие личности, но также может серьезно повлиять на ее здоровье, сообщила стилист Анастасия Дзыбова.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Valeri Pizhanski is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0.

Например, к одежде, которая может нанести вред, относятся брюки из искусственной кожи с флисовой подкладкой, отметила эксперт.

"Такие модели часто встречаются в магазинах, но при их использовании человек может столкнуться с чувством дискомфорта, потоотделением, особенно в помещениях. Рекомендуется предпочитать изделия из искусственной кожи с тонким хлопковым подкладом, но их находится значительно меньше", — пояснила Дзыбова в беседе с представителем интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Также к категории вредной одежды можно отнести обувь, которая сдавливает пальцы или не соответствует по размеру.

"Многие думают, что обувь растягивается, носится в тесном виде, рассчитывая, что она "поддастся" и подстроится под ногу со временем. Нет, такого не произойдет. Это неподходящая обувь, которая может серьезно навредить здоровью, например, вызвать врастание ногтей. Рекомендуется сразу в магазине подбирать обувь по размеру, иногда даже на размер больше", — подчеркнула стилист.

Также Дзыбова добавила, что неправильно подобранное нижнее белье может иметь критическое значение.

"Это особенно актуально для женщин. Для правильного выбора белья рекомендуется обратиться к профессиональному консультанту по белью, чтобы избежать вреда здоровью, особенно при наличии особенностей фигуры", — заключила собеседница.