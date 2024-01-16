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Экономия времени: 15 необычных вещей, которые можно мыть в посудомоечной машине

Секреты эффективной уборки: 15 вещей, которые можно очистить в посудомойке

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Посудомоечные машины способны очищать не только тарелки, но и справляться с другими удивительными задачами! HerBeauty. co делиться списком 15 неожиданных предметов, которые вы можете безопасно поместить в посудомоечную машину. От ваз до детских игрушек. Узнайте, как использовать этот умный кухонный аппарат для максимальной эффективности и удобства.

Секреты эффективной уборки: 15 вещей, которые можно очистить в посудомойке
Фото: mielectro.es
  1. Силиконовая посуда: Прихватки, формы для выпечки и противни из силикона станут чистыми и готовыми к использованию без лишних усилий.
  2. Холодильные камеры: Забудьте о ручной мойке полок и отсеков — посудомоечная машина справится с этим легко.
  3. Поворотный столик для микроволновки: Забудьте о сложной очистке микроволновой печи — просто поставьте вращающийся столик в посудомоечную машину.
  4. Решетка для гриля: Сэкономьте время и силы, поместив решетку для гриля в посудомоечную машину.
  5. Вазы: Легко очищайте стеклянные вазы, помещая их в посудомоечную машину, но оставляйте в стороне те, которые декорированы металлической краской.
  6. Светильники: Не мучайтесь с чисткой пыльных абажуров — просто положите их в посудомоечную машину.
  7. Мыльницы: Сэкономьте свое время, промывая мыльницы в посудомоечной машине, и позвольте им блеснуть чистотой.
  8. Держатели зубных щеток: Поддерживайте чистоту в держателях, регулярно помещая их в посудомоечную машину.
  9. Детские игрушки: Очистите игрушки от грязи и бактерий, поставив их в верхнюю корзину посудомойки.
  10. Расчески и щетки: Пластиковые расчески безопасны для мытья в посудомойке, освежите их в один мах.
  11. Кисти для лица: Используйте посудомойку для чистки кистей, поддерживая гигиеничность.
  12. Миски для домашних животных: Упростите уход за мисками, отправив их в посудомойку.
  13. Игрушки для собак: Резиновые игрушки станут чистыми и безопасными после очищения.
  14. Инструменты: Металлические инструменты, такие как молотки и гаечные ключи, легко очищаются в посудомоечной машине, освежая их перед использованием.
  15. Шлепанцы и резиновые сапоги: Очистите шлепанцы и сапоги, избегая повреждений, которые могут произойти при стирке в машине.

Эти необычные предметы станут идеальным дополнением к обыденному списку посуды, которую можно мыть в посудомоечной машине, сэкономив ваше время и силы для более приятных забот о себе и своем доме.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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