Экономия времени: 15 необычных вещей, которые можно мыть в посудомоечной машине

Секреты эффективной уборки: 15 вещей, которые можно очистить в посудомойке

Посудомоечные машины способны очищать не только тарелки, но и справляться с другими удивительными задачами! HerBeauty. co делиться списком 15 неожиданных предметов, которые вы можете безопасно поместить в посудомоечную машину. От ваз до детских игрушек. Узнайте, как использовать этот умный кухонный аппарат для максимальной эффективности и удобства.

Фото: mielectro.es

Силиконовая посуда: Прихватки, формы для выпечки и противни из силикона станут чистыми и готовыми к использованию без лишних усилий. Холодильные камеры: Забудьте о ручной мойке полок и отсеков — посудомоечная машина справится с этим легко. Поворотный столик для микроволновки: Забудьте о сложной очистке микроволновой печи — просто поставьте вращающийся столик в посудомоечную машину. Решетка для гриля: Сэкономьте время и силы, поместив решетку для гриля в посудомоечную машину. Вазы: Легко очищайте стеклянные вазы, помещая их в посудомоечную машину, но оставляйте в стороне те, которые декорированы металлической краской. Светильники: Не мучайтесь с чисткой пыльных абажуров — просто положите их в посудомоечную машину. Мыльницы: Сэкономьте свое время, промывая мыльницы в посудомоечной машине, и позвольте им блеснуть чистотой. Держатели зубных щеток: Поддерживайте чистоту в держателях, регулярно помещая их в посудомоечную машину. Детские игрушки: Очистите игрушки от грязи и бактерий, поставив их в верхнюю корзину посудомойки. Расчески и щетки: Пластиковые расчески безопасны для мытья в посудомойке, освежите их в один мах. Кисти для лица: Используйте посудомойку для чистки кистей, поддерживая гигиеничность. Миски для домашних животных: Упростите уход за мисками, отправив их в посудомойку. Игрушки для собак: Резиновые игрушки станут чистыми и безопасными после очищения. Инструменты: Металлические инструменты, такие как молотки и гаечные ключи, легко очищаются в посудомоечной машине, освежая их перед использованием. Шлепанцы и резиновые сапоги: Очистите шлепанцы и сапоги, избегая повреждений, которые могут произойти при стирке в машине.

Эти необычные предметы станут идеальным дополнением к обыденному списку посуды, которую можно мыть в посудомоечной машине, сэкономив ваше время и силы для более приятных забот о себе и своем доме.