В России начал расти вторичный рынок продажи билетов

В России стал расти вторичный рынок продажи билетов на зарубежные концерты, который находился в состоянии застоя в последние годы. Однако, как заметили аналитики, по итогам 2023 реализация билетов через "Авито" увеличились на 60%, тогда как число продавцов выросло на 15%. Об этом рассказывает "Коммерсант".
При сложностях в организациях поездок помогают билетные брокеры и туроператоры. Также растут продажи билетов и в концертной индустрии — в том числе, и российской.
"После появления онлайн-систем расчёта граждане получили прямой доступ к покупке билетов на мероприятия. В случае soldout [полной продажи билетов на мероприятие — ред.] билеты можно было найти на иностранных маркетплейсах — Amazon и ebay", — заметил источник "Ъ” на медиарынке, добавив, что по состоянию на настоящий день прямая покупка билетов осложнена, так что данная сфера получает новое развитие.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.