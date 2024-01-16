В России начал расти вторичный рынок продажи билетов

Билеты на зарубежные концерты нарастили объёмы перепродажи

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

В России стал расти вторичный рынок продажи билетов на зарубежные концерты, который находился в состоянии застоя в последние годы. Однако, как заметили аналитики, по итогам 2023 реализация билетов через "Авито" увеличились на 60%, тогда как число продавцов выросло на 15%. Об этом рассказывает "Коммерсант".

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При сложностях в организациях поездок помогают билетные брокеры и туроператоры. Также растут продажи билетов и в концертной индустрии — в том числе, и российской.

"После появления онлайн-систем расчёта граждане получили прямой доступ к покупке билетов на мероприятия. В случае soldout [полной продажи билетов на мероприятие — ред.] билеты можно было найти на иностранных маркетплейсах — Amazon и ebay", — заметил источник "Ъ” на медиарынке, добавив, что по состоянию на настоящий день прямая покупка билетов осложнена, так что данная сфера получает новое развитие.