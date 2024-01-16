Актриса Моника Беллуччи появилась на премии "Эмми" с возлюбленным

Тим Бёртон и Моника Беллуччи решили не скрывать свои чувства на премии "Эмми"

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

59-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи вышла в свет с режиссёром Тимом Бертоном. Пара вместе посетила ежегодную церемонию вручения премии "Эмми", которая состоялась в понедельник, 15 января. Об этом пишет Vanity Fair Italy, публикуя фотоснимок пары.

Фото: Associated Press by Danny Moloshok

Известно, что слухи о романе пары появились ещё в феврале прошлого года. Как писали обозреватели французского издания Paris Match, в тот момент звёзды шоу-бизнеса встречались четыре месяца.

Позднее, в конце июня, Беллуччи подтвердила в интервью журналу Elle France, что состоит в отношениях с режиссёром. В октябре они дебютировали как пара на кинофестивале в Риме.

Для мероприятия в честь церемонии вручения премии "Эмми" Моника Беллуччи выбрала лаконичный образ: белую рубашку, чёрный жакет и расклешённые брюки. Наряд актрисы дополняли бабочка, лаковый клатч и серебряные серьги. Её спутник был одет в чёрный брючный костюм, рубашку и туфли. Также Тим Бёртон добавил к своему образу очки в круглой оправе и галстук.