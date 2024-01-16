Кубанский губернатор Кондратьев хочет запретить молодёжные вечеринки из-за СВО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объяснил, почему следует запретить увеселительные мероприятия в России.
Кондратьев хочет запретить устраивать молодёжные вечеринки, так как Россия ведёт спецоперацию на Украине.
"Нельзя устраивать бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе. Мы должны помнить и уважать тех, кто защищает нас, нашу страну", — цитирует слова главы региона издание "Подъём".
Он отметил, что жизнь в России не должна стать серой. Кондратьев считает, что учреждения культуры могут продолжать работу. Он призвал граждан РФ к "трансформации осознанности".
Ранее сообщалось, что в Сочи отменили праздничный фейерверк.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.