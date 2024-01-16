Геноцид народа: демограф высказался о стерилизации в России

Демограф Чесноков обратил внимание Совбеза РФ на опасность стерилизации женщин

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель оргкомитета проекта "Демографическая платформа.РФ" и член координационного совета Общественной палаты РФ по национальным проектам и народосбережению Сергей Чесноков высказал мнение о необходимости внимания Совета безопасности РФ к вопросу легальной стерилизации в стране, рассматривая ее как форму геноцида.

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По данным Росстата за 2023 год, 15 тысяч женщин в России прошли процедуры стерилизации или легирования. Эти процедуры законны в стране при определенных медицинских показаниях, после рождения двух и более детей или при достижении возраста 35 лет. Чесноков высказал обеспокоенность по поводу увеличения числа стерилизаций, утверждая, что это уменьшает репродуктивный потенциал и считает эти программы формой геноцида.

Главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения РФ Владимир Серов считает, что увеличение числа стерилизаций свидетельствует о невысоком уровне жизни в России. Он подчеркнул, что это влияет на демографию, хотя общее число процедур относительно невелико, сообщает URA.RU.

Серов также отметил низкую популярность вазэктомии среди российских мужчин и сравнил ситуацию с Европой, где стерилизация мужчин является более распространенной и необратимой процедурой.