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Всех накроет: Маршал Снегопад пройдется по Москве ии Подмосковью - 40% месячной нормы за два дня

1:08
Общество

Жителей Москвы предупредили о наступающих сильных осадках в течение ближайших дней. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что столицу ожидает продолжительный снегопад на протяжении всей недели, с наибольшей интенсивностью в четверг и пятницу.

Всех накроет: Маршал Снегопад пройдется по Москве ии Подмосковью - 40% месячной нормы за два дня
Фото: geots. co.jp by 日本語: ジオテクサービス株式会社（撮影当時の名称：興和地下建設株式会社） is licensed under public domain

Согласно синоптику, эта неделя станет по-настоящему снежной. До четверга, 18 января, количество осадков останется в пределах двух-пяти миллиметров. Однако после этой даты погодные условия значительно ухудшатся.

Прогнозируется, что 18 и 19 января придется столкнуться с сильными снегопадами, примерно 10-15 миллиметров осадков. Интенсивность снегопада в эти дни значительно превысит уровень предыдущих.

Помимо снегопадов, ожидается существенное усиление ветра в четверг, достигая до 20 метров в секунду. Это сочетание факторов приведет к образованию метели.

Синоптик также подчеркнул, что за неделю выпадет приблизительно 40% месячной нормы осадков, которая составляет 53 миллиметра.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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