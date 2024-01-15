Всех накроет: Маршал Снегопад пройдется по Москве ии Подмосковью - 40% месячной нормы за два дня

Жителей Москвы предупредили о наступающих сильных осадках в течение ближайших дней. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что столицу ожидает продолжительный снегопад на протяжении всей недели, с наибольшей интенсивностью в четверг и пятницу.
Согласно синоптику, эта неделя станет по-настоящему снежной. До четверга, 18 января, количество осадков останется в пределах двух-пяти миллиметров. Однако после этой даты погодные условия значительно ухудшатся.
Прогнозируется, что 18 и 19 января придется столкнуться с сильными снегопадами, примерно 10-15 миллиметров осадков. Интенсивность снегопада в эти дни значительно превысит уровень предыдущих.
Помимо снегопадов, ожидается существенное усиление ветра в четверг, достигая до 20 метров в секунду. Это сочетание факторов приведет к образованию метели.
Синоптик также подчеркнул, что за неделю выпадет приблизительно 40% месячной нормы осадков, которая составляет 53 миллиметра.
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