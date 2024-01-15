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Надпись о бомбардировке Дрездена американскими и британскими ВВС 1945 города удалили

В Дрездене удалили надпись о бомбардировке города американскими и британскими ВВС 1945 города

1:09
Общество

В Дрездене была удалена памятная надпись о бомбардировке города ВВС США и Великобритании, которая была проведена в феврале 1945 города.

В Дрездене удалили надпись о бомбардировке города американскими и британскими ВВС 1945 города
Фото: Wikipedia

Известно, что при бомбардировке погибло от ста до трёхсот тысяч горожан.

С начала 2000-ых при число жертв бомбардировок стали занижать и сейчас. В настоящее время в Германии, согласно оценкам исследователе, составляет 25 тысяч человек. 

Согласно советским оценкам, бомбардировка Дрездена закончилась 135 тысячами жертв. 

В США объясняют, что бомбардировки связаны с тем, что город переходил после войны в зону ответственности Москвы.

Ранее сообщалось о том, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) угрожает превратить Ливан — место дислокации вооруженной группировки "Хезболла" — во "второй сектор Газа", а израильские истребители пролетают низко над ливанской территории и осуществляют звуковые удары над опорными пунктами "Хезболлы". В своем новом материале для издания журналисты рассказывают о ситуации и сравнивают военные потенциалы ЦАХАЛ и "Хезболлы".

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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