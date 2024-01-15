Надпись о бомбардировке Дрездена американскими и британскими ВВС 1945 города удалили

В Дрездене удалили надпись о бомбардировке города американскими и британскими ВВС 1945 города

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

В Дрездене была удалена памятная надпись о бомбардировке города ВВС США и Великобритании, которая была проведена в феврале 1945 города.

Фото: Wikipedia

Известно, что при бомбардировке погибло от ста до трёхсот тысяч горожан.

С начала 2000-ых при число жертв бомбардировок стали занижать и сейчас. В настоящее время в Германии, согласно оценкам исследователе, составляет 25 тысяч человек.

Согласно советским оценкам, бомбардировка Дрездена закончилась 135 тысячами жертв.

В США объясняют, что бомбардировки связаны с тем, что город переходил после войны в зону ответственности Москвы.

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