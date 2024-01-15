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Разнообразие и польза: шесть эффективных продуктов для женского здоровья

Корень маки и свекла: шесть полезных продуктов, необходимых каждой девушке еженедельно

1:40
Общество » Полезные советы

Для того чтобы сохранять энергию и героически справляться с вызовами повседневной жизни, каждая женщина должна обращать внимание на свое здоровье. Сегодня мы с экспертами HerBeauty. co расскажем о шести уникальных продуктах, которые не только обогатят рацион, но и поддержат женское здоровье.

Корень маки и свекла: шесть полезных продуктов, необходимых каждой девушке еженедельно
Фото: https://metrifit.com/wp-content/uploads/2020/08/nutrition.jpg
  1. Свёкла: Свекла, легко доступная в любом продуктовом магазине, обладает множеством полезных свойств. Высокое содержание клетчатки помогает поддерживать чувство сытости, а бетанин замедляет рост клеток рака молочной железы.
  2. Куркума: Известная своими антираковыми, противовоспалительными и антидепрессивными свойствами, куркума — настоящая находка для поддержания женского здоровья.
  3. Капуста: Этот продукт обладает высоким содержанием питательных веществ, включая каротиноиды, витамин К и С, и может иметь профилактические свойства в отношении рака, высокого давления и астмы.
  4. Черника: Это идеальный перекус с антиоксидантами, которые оказывают антивозрастное действие и защищают организм от повреждений мышц при тренировках.
  5. Киноа: Эта крупа, известная как "золото инков", предлагает полный спектр питательных веществ, включая клетчатку, белок, витамин Е, калий и многое другое.
  6. Корень маки: Этот малоизвестный продукт древнего Перу доказал свою эффективность в повышении энергии, снижении стресса и поддержке иммунитета. Кроме того, он может облегчить менструальные симптомы и улучшить состояние кожи.

Включите эти продукты в свой рацион, и вы обеспечите организм необходимыми веществами для здоровья и энергии.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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