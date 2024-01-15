В Финляндии запретят гражданам РФ сделки с недвижимостью

Правительство Финляндии запретит гражданам РФ сделки с недвижимостью

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство Финляндии может ввести полный запрет на совершение сделок с недвижимостью для россиян, соответствующее заявление сделал глава Минобороны республики Антти Хяккенен. Он заявил, что соответствующие ограничения могут начать действовать весной 2024 года.

В настоящее время решения по данному вопросу не принято. В Министерстве также сделали заявление о том, что в настоящее время ищут юридические основания, чтобы ввести запрет.

Кроме того, в Финляндии уведомили, что могут ужесточить правила проведения сделок с недвижимостью для граждан стран, которые не входят в Евросоюз.

Так, в Финляндии уже несколько лет действуют ограничения для лиц из стран, не входящих в ЕС и ЕЭП. Последнее ужесточение вступило в силу в 2023 году.

Ранее сообщалось о том, что власти Финляндии объявили о закрытии границы с Россией, обосновав данное решение ссылками на разведданные. Как полагает издание KansanUutiset, если основания для решения о закрытии границы останутся неясными, возрастёт давление на правительство с требованием её открыть. В конце декабря восточная граница страны была закрыта после того, как власти Финляндии выдвинули версию, будто Россия направляет к ней просителей убежища.