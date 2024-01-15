Суперважное предупреждение о назначении пенсии

Юрист объяснил, кто может остаться без пенсии

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Социальный фонд РФ может отказать в назначении пенсии при нехватке баллов или трудового стажа, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Фото: РИА Новости

Он разъяснил агентству "Прайм" условия назначения пенсии по возрасту.

В 2024 году для выхода на пенсию нужны трудовой стаж не менее 15 лет и не менее 28,2 балла индивидуального пенсионного коэффициента (их, кстати, можно докупить).

В этой связи начать оформлять пенсию лучше загодя — не менее чем за месяц (можно до 24 месяцев) до наступления пенсионного возраста. "Это позволит специалистам фонда провести предварительную работу — обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, учтённых в территориальном органе Социального фонда и необходимых для своевременного и правильного назначения выплат", — объяснил юрист.

Обращаться следует в клиентскую службу Соцфонда или в МФЦ, можно и онлайн — в личном кабинете на сайте Социального фонда или на "Госуслугах".

"Так что не стоит тянуть с подачей заявления о назначении пенсии. Сегодня закон предоставляет все условия для того, чтобы сделать это заблаговременно и избежать волнений и недопонимания", — заключил Соловьёв.

По его словам, отказы в назначениях пенсии частенько обжалуются в судах, но нельзя сказать, что Фемида всегда встаёт на сторону несостоявшихся пенсионеров.