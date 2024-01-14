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Банановая кожура не только хорошее удобрение и крем для обуви, но еще и отличная закваска

2:13
Общество

Что делаем с кожурой банана после того, как насладились вкусом фрукта? Обычно мы выбрасываем ее в мусорное ведро, но этот поступок может быть зря. Кожура банана может быть полезна и использоваться не только в кулинарии, но и в быту.

Банановая кожура не только хорошее удобрение и крем для обуви, но еще и отличная закваска
Фото: commons.wikimedia. org by SammyAusDorfen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Она отлично подходит в качестве удобрения для комнатных растений. Подкормка из банановой кожуры стимулирует активный и здоровый рост цветов, придавая им живость и яркие оттенки. Молодые растения становятся крепкими благодаря настою, приготовленному из сушеной и измельченной кожуры, добавленной в воду. Процесс прост: сушим кожуру, молем и добавляем порошок в воду. Поливаем растения этой смесью в пропорции одна столовая ложка на литр воды.

Банановая кожура также может быть использована как крем для обуви. Натирая ею высушенные и чистые предметы гардероба, вы придаете обуви блеск. После этого (не дожидаясь полного высыхания) полируйте поверхность ботинок мягкой салфеткой, одновременно удаляя следы банановой мякоти. Таким образом, не только придасте блеск обуви, но и сделаете ее кожу более мягкой, а внешний вид – более привлекательным.

Процесс заквашивания банановой кожуры, как утверждают знающие люди, действенно справляется с различными здоровенными проблемами, такими как анемия, авитаминоз, и даже может предотвратить развитие рака.

Этот квас также является источником важных витаминов А, В и С, а также минералов, таких как железо, калий, аминокислоты.

Вот простой рецепт для его приготовления:

  • Три стакана мелко нарезанной банановой кожуры;
  • Стакан сахара;
  • Два с половиной литра воды;
  • Столовая ложка сметаны или 15 граммов свежих дрожжей.

Все ингредиенты помещаются в трехлитровую банку и заливаются водой. Затем укрыть марлей, закрепив ее на горлышке резинкой. Ставим в темное место и храним в течение полумесяца. Важно следить за возможным появлением плесени в этот период и убирать ее.

По истечении указанного времени квас процеживается и хранится в холодильнике. Рекомендуется употреблять по 150 мл натощак дважды в день, за полчаса до приема пищи.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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