Эти жуткие жёлтые пятна под мышками на белой одежде: 6 дешевых средств, которые помогут от них избавиться

Частое применение дезодоранта может вызвать появление желтых и липких пятен на одежде под мышками.
Удаление этих пятен не всегда просто, но существуют эффективные методы, о которых рассказано ниже.
Поваренная соль: Смешайте соль с водой до получения густой пасты. Нанесите эту смесь на пятно, втирайте, оставьте одежду на несколько часов, затем аккуратно очистите.
Уксус: Добавьте несколько ложек уксуса в теплую воду. Замочите одежду в этом растворе, а через несколько часов постирайте в машинке-автомате в обычном режиме.
Лимонный сок: Разрежьте лимон пополам и натирайте пятна одной из половин. Через 15 минут прополоскайте одежду вручную или в стиральной машине.
Средство для мытья посуды: Это средство не только удаляет пятна от дезодоранта, но и справляется с засохшими загрязнениями. Натрите загрязненные участки, оставьте на 10 минут, затем постирайте в теплой воде.
Водка: Смочите пятно водкой и оставьте на несколько минут. Результат не заставит себя долго ждать.
Перекись водорода: Разбавьте перекись водорода водой в пропорции 1:3. Сбрызните загрязненные места и через полчаса постирайте вещь в стиральной машине.
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