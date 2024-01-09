17% россиян не понравились подарки на Новый год. Большинство были недовольны дешевыми конфетами и сувенирами. В опросе SuperJob участвовало 1600 человек из всех регионов.
Полностью довольны подарками новогодними подарками 51% жителей страны, скорее доволен почти каждый третий — 32%. Подарки скорее не понравились 9%, однозначно не оценили подарки 8% россиян.
Женщины, как информирует SuperJob, рады любимому парфюму и сертификатам в салоны красоты, а также бытовой технике и украшениям.
Для мужчин наиболее подходящие подарки, исходя из исследования — гаджеты и девайсы.
Ранее сообщалось о том, что на Пхукете в новогодние каникулы наступившего года оказалось больше всего туристов из России. Как заявил руководитель офиса Туристического управления Таиланда провинции Пхукет Лертчай Вангтракулди, в этом году в период новогодних и рождественских праздников в Таиланде наблюдается невероятный приток отдыхающих.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.