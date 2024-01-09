Superjob: 17% россиян не понравились новогодние подарки

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

17% россиян не понравились подарки на Новый год. Большинство были недовольны дешевыми конфетами и сувенирами. В опросе SuperJob участвовало 1600 человек из всех регионов.

Фото: https://unsplash.com/photos/NzQknDofRpc Image by Sweta Meininger swetameininger is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Полностью довольны подарками новогодними подарками 51% жителей страны, скорее доволен почти каждый третий — 32%. Подарки скорее не понравились 9%, однозначно не оценили подарки 8% россиян.

Женщины, как информирует SuperJob, рады любимому парфюму и сертификатам в салоны красоты, а также бытовой технике и украшениям.

Для мужчин наиболее подходящие подарки, исходя из исследования — гаджеты и девайсы.

Ранее сообщалось о том, что на Пхукете в новогодние каникулы наступившего года оказалось больше всего туристов из России. Как заявил руководитель офиса Туристического управления Таиланда провинции Пхукет Лертчай Вангтракулди, в этом году в период новогодних и рождественских праздников в Таиланде наблюдается невероятный приток отдыхающих.