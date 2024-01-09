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Психотерапевт Гиберт дал советы по общению с пожилыми родителями

2:09
Общество

Время неумолимо мчится вперед, принося с собой новые вызовы и изменения. С годами родители сталкиваются с появлением седых волос, ухудшением здоровья и утомлением, часто отказываясь от привычных занятий и вступая в этап пенсии.

Психотерапевт Гиберт дал советы по общению с пожилыми родителями
Фото: Openverse by VinothChandar is licensed under CC BY 2.0

Это время может быть сложным и для взрослых детей, которым может быть трудно адаптироваться к изменениям в поведении родителей.

Психотерапевт Евгений Гиберт предостерегает от раздражения и обид при взаимодействии с пожилыми родителями, предлагая понимание, терпение и радость от простых радостей как ключевые элементы укрепления отношений. Важно осознать, что стареющие родители сталкиваются с физическими ограничениями, проблемами со здоровьем и утратой памяти.

Поддержка и терпение в этих трудных ситуациях могут способствовать сохранению самостоятельности родителей.

Специалист подчеркивает, что в старости ценности часто меняются, и простые радости, такие как общение с близкими, прогулки на свежем воздухе и вкусная еда, становятся важными. Проведение времени вместе, приглашение родителей в гости и готовка их любимых блюд могут укрепить связь и приносить радость.

Евгений Гиберт также советует не сосредотачиваться исключительно на проблемах здоровья родителей, а вместо этого ценить каждый день, проведенный вместе. Он подчеркивает важность поддержки беседы о прошлом, стараясь слушать и поддерживать воспоминания, которые помогают им ощущать связь со своей жизнью.

Кроме того, психотерапевт обращает внимание, что пожилые родители стремятся чувствовать себя полезными и ценными. Запрос на помощь в выполнении простых задач, таких как приготовление блюда или уход за растениями, может подчеркнуть их опыт и важность в семейной динамике.

Однако стоит помнить, что обсуждаемые рекомендации не относятся к случаям, когда отношения изначально нарушены и стороны не готовы к примирению и компромиссу, сообщает "Вести Подмосковья".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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