Astellas: исчезновение вильпрафена в РФ обусловлено стратегией компании

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Японская фармацевтическая компания Astellas приняла решение прекратить производство антибиотика вильпрафен (международное название — джозамицин) по всему миру. Об этом URA. RU сообщил менеджер по новым продуктам компании Алексей Яншин. По его словам, данное решение связано с общей стратегией компании.

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"В 2020 году Astellas провела всемирный бизнес-анализ и приняла решение прекратить выпуск антибиотика вильпрафен <…> не только в России, но и на мировом рынке <…>. Это решение соответствует стратегии компании, направленной на приоритетную концентрацию усилий и направление инвестиций на наши самые инновационные методы лечения, а также обеспечение их доступности в России", — сообщил Яншин.

Он добавил, что планы отзыва регистрации запланированы на 2024 и 2026 годы. В случае недостатка запасов вильпрафена в России или его недоступности, у врачей и пациентов есть несколько альтернативных методов лечения.