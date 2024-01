Astellas: исчезновение вильпрафена в РФ обусловлено стратегией компании

Your browser does not support the audio element.

Японская фармацевтическая компания Astellas приняла решение прекратить производство антибиотика вильпрафен (международное название — джозамицин) по всему миру. Об этом URA. RU сообщил менеджер по новым продуктам компании Алексей Яншин. По его словам, данное решение связано с общей стратегией компании.

