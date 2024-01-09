Туристы провели ночь в Пулково из-за задержки рейса Air Serbia 9 января

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские туристы пробыли в аэропорту Пулково всю ночь. Ответственность лежит на авиакомпании Air Serbia. Соответствующую информацию приводит портал TourDom.

Фото: pulkovoairport.ru

Отмечается, что 9 января был отменён рейс из петербургского аэропорта. Так, Air Srbia задержала рейс из Петербурга в Белград. Рейс был задержан на пять часов.

Ранее сообщалось о том, что в 2024 году отдых в России подорожает на 7%, за рубежом — на 10%. Таков "осторожный" прогноз Ассоциации туроператоров России (АТОР). В АТОР ожидают положительной динамики по зарубежным поездкам россиян. Самым востребованным, по мнению экспертов отрасли, станет Таиланд, по-прежнему среди лидеров остаются ОАЭ и Египет.