Правительство Финляндии заявило о том, что не будет открывать КПП на границе с Россией. Планировалось, что они будут открыты после 14 января. Соответствующее заявление в эфире MTV3 сделал министр внутренних дел Мари Рантанен.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0