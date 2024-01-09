В Финляндии заявили, что не будет открывать КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии заявило о том, что не будет открывать КПП на границе с Россией. Планировалось, что они будут открыты после 14 января. Соответствующее заявление в эфире MTV3 сделал министр внутренних дел Мари Рантанен.

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Он отметил, что восточная граница Финляндии закрыта, и это согласовано с планами. Также он отметил, что никаких сложностей с мигрантами на границе с Россией не произошло.

Известно, что ранее финское издание Helsingin Sanomat, ссылаясь на свои источники сообщила, что страна может открыть один или несколько КПП в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что премьер Финляндии Петтери Орпо сделал заявление о том, что закрытые границы с Россией влияют на жизнь людей и организаций. Соответствующее заявление прозвучало в новогоднем обращении, опубликованном на сайте правительства страны. Кроме того, Орпо подчеркнул, что проблемы, связанные с миграцией на границе Финляндии не перестали быть актуальны.