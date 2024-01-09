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В Москве станет теплее в ночь на 19 января

0:59
Общество

С 18 на 19 января в Москве ожидается потепление. Информацию приводит агентство "Вечерняя Москва", ссылаясь на синоптика "Метео-ТВ" Александра Ильина.

В Москве станет теплее в ночь на 19 января
Фото: pxfuel.com

Отмечается, что на этой неделе показатели термометров будут доходить до плюсовых температур, но холод сохранится в столице в ближайшее время.

Мороз в Москве может быть наблюдаться ещё 18 января, при этом разница температурных показателей 18 и 19 января может составить около 10 градусов.

Ранее метеорологи сообщали о том, что наступивший год станет самым жарким за всю историю человечества. Причина — не только в постепенных глобальных климатических изменениях из-за массовых выбросов парниковых газов в атмосферу. Ситуацию усугубит опасно раскочегарившийся Эль-Ниньо — температуры в нём обещают быть аномально высокими второй год подряд.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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