Депутат Разворотнева: регионы освоили только 6% средств на ремонт в сфере ЖКХ

2:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Около 40% коммунальной инфраструктуры в России подверглось износу, но лишь 6% средств, предназначенных для восстановления, были использованы регионами. Об этом заявила Светлана Разворотнева, заместитель председателя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан и зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, в интервью URA. RU.

Фото: "Отопление" by Yudismoscow is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Износ нашей коммунальной инфраструктуры очень велик. В 2022 году у нас был Госсовет, посвященный теме ЖКХ. Там озвучивали, что 40% коммунальной инфраструктуры требуют замены или тотальной реконструкции. В последние годы лотерея: межведомственные комиссии, подписывающие паспорта готовности к зиме, вынуждены балансировать. Либо признать, что объект не готов, либо подписать и молиться, чтобы пронесло. Иногда проносит, а иногда, как мы видим, к сожалению, не срабатывает", — отметила Разворотнева.

Проблема не только в износе, но и в высокой нагрузке на инфраструктуру. Депутат подчеркнула, что новое строительство часто ведется без модернизации инфраструктуры и строительства новых объектов. Она также указала на долгий холодный период, который оказал дополнительное давление на старые системы.

Существует программа по восстановлению коммунальной инфраструктуры, но не все регионы активно используют ее возможности.

"В последние годы у нас началась правительственная программа "Инфраструктурное меню", в результате которой деньги направлялись в регионы через инфраструктурные кредиты, Фонд развития территорий, и начали выпускаться инфраструктурные облигации ВЭБ РФ. Пока регионы не готовы. Согласно исполнению бюджета за прошлый год, только 6% средств были использованы", — подчеркнула Разворотнева.

Она выразила уверенность, что регионы начнут более активно использовать выделенные средства.

"В бюджете на 2024, 2025 и 2026 год запланировано по 150 млрд рублей на эти цели. Помощь начинает приобретать системный характер, долгосрочный, есть надежда, что регионы мобилизуются и начнут более активно этими деньгами пользоваться", — заключила парламентарий.