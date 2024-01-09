В Подмосковье 10 человек лишили российского гражданства за сбыт наркотиков

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

В Московской области полиция изъяла российское гражданство у десяти человек. Они осуждены за покупку, хранения и сбыт наркотиков. Информацию об этом приводит "Лента.ру", ссылаясь на подмосковное ведомство МВД.

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Отмечается, что все граждане имели российские паспорта, которые были изъяты после преступления по статье 228 УК РФ.

Ранее сообщалось о том, что полиция Санкт-Петербурга лишила российского гражданства Российской нескольких человек, родом из ближнего зарубежья. Причина — совершение преступлений. Большинство злоумышленников лишены гражданства в городе за употребление и хранение запрещенных веществ.