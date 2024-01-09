В Московской области полиция изъяла российское гражданство у десяти человек. Они осуждены за покупку, хранения и сбыт наркотиков. Информацию об этом приводит "Лента.ру", ссылаясь на подмосковное ведомство МВД.
Отмечается, что все граждане имели российские паспорта, которые были изъяты после преступления по статье 228 УК РФ.
Ранее сообщалось о том, что полиция Санкт-Петербурга лишила российского гражданства Российской нескольких человек, родом из ближнего зарубежья. Причина — совершение преступлений. Большинство злоумышленников лишены гражданства в городе за употребление и хранение запрещенных веществ.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.