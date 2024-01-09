Увеличение социальных пенсий россиян: индексация с 1 апреля

С 1 апреля социальные пенсии россиян увеличатся, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Светлана Бессараб.
Как сообщает Москва 24, после уже произошедшего перерасчета страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января, размер индексации составил 7,5%. Весной увеличение затронет получателей социальных пенсий, включая инвалидов, детей, потерявших родителей, и граждан, получающих социальную пенсию по старости.
Автоматическая индексация произойдет без необходимости подачи заявлений, охватывая различные категории пенсионеров.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.