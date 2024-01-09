Увеличение социальных пенсий россиян: индексация с 1 апреля

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С 1 апреля социальные пенсии россиян увеличатся, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Светлана Бессараб.

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Как сообщает Москва 24, после уже произошедшего перерасчета страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января, размер индексации составил 7,5%. Весной увеличение затронет получателей социальных пенсий, включая инвалидов, детей, потерявших родителей, и граждан, получающих социальную пенсию по старости.

Автоматическая индексация произойдет без необходимости подачи заявлений, охватывая различные категории пенсионеров.