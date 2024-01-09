Психолог рассказала, как побороть зависимость от чужого мнения: начать доверять самому себе

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Психолог Наталья Наумова объяснила, как освободиться от страха перед чужим мнением.

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По словам эксперта, мнение окружающих особенно важно для тех, кто в подростковом возрасте не сепарировался от родителей.

Ранее семейный психолог объяснила, почему молодые люди выбирают одиночество вместо отношений.

"Такие люди всегда пытаются довериться мнению старших или более влиятельных лиц, поэтому часто прислушиваются к тому, что говорят другие, и не доверяют самому себе", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Она отметила, что освободиться от гнёта зависимости от чужого мнения можно, если понять собственную значимость и ценность. Такой человек прислушивается к мнению окружающих с целью извлечь из этого практическую пользу. Если же он не видит в этом смысла, то не зацикливается на высказываниях окружающих людей.