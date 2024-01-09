Эксперты рассказали, как легко вернуться к работе после праздников

Планирование задач поможет упростить возвращение к рабочему ритму после новогодних каникул, как утверждает эксперт по тайм-менеджменту Евгений Лавров.
Перед началом рабочего дня рекомендуется пересмотреть планы и задачи, зафиксированные в конце прошлого года. Лавров советует вспомнить, что было запланировано, на чем остановились в предыдущем году и что было отложено. Важно составить список задач и распределить их по оставшимся январским неделям.
Эксперт предлагает использовать "метод слона" при планировании работы, разбивая крупные задачи на множество мелких.
После праздников необходимо постепенно возвращаться к работе, не бросаясь сразу в крупные проекты. Лавров рекомендует разбивать задачи на небольшие части и решать их поочередно.
Доктор экономических наук, профессор Марианна Лукашенко дополняет советы Лаврова, объясняя, как правильно настроиться на рабочий лад. Она подчеркивает важность наличия своих "якорей" — ритуалов и традиционных способов настройки, которые помогают входить в трудовой ритм.
Лукашенко также подчеркивает значение перерывов в течение рабочего дня. Она рекомендует делать короткие перерывы хотя бы раз в час, но при работе в потоке, без перерывов, уточняет, что они необязательны.
Важно помнить о необходимости смены обстановки во время перерывов для более эффективного отдыха и предотвращения усталости, сообщает Москва 24.
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