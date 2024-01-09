Три раза в год надо стирать бамбуковые подушки

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Вопрос о том, можно ли стирать бамбуковые подушки, волнует многих хозяек. Ответ: да, это возможно, при условии тщательного соблюдения определенных правил.

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Стирать бамбуковые подушки можно как вручную, так и с использованием стиральной машины. Однако следует избегать химчистки, так как агрессивные химические вещества могут повредить наполнитель подушки.

Стирку бамбуковых подушек рекомендуется проводить три раза в год через равные временные промежутки, хотя при серьезном загрязнении чехлов можно стирать чаще.

При использовании стиральной машины, выберите режим ручной или деликатный, установите температуру 40 градусов и минимальное количество оборотов для отжима. Также рекомендуется включить программу дополнительного полоскания, чтобы избавить волокна наполнителя от химических веществ.

Перед началом стирки проверьте чехол подушки на наличие дыр или разрезов, чтобы избежать выхода наполнителя. Положите подушку в барабан стиральной машины и добавьте моющее средство, будь то шарик с гелем или жидкость, заливаемую в соответствующий отсек.

После стирки выньте подушку, аккуратно расправьте её и оставьте для просушивания.