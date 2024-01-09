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Восстанавливаем липучку

0:45
Общество

Нередко мы сталкиваемся с проблемой, когда липучка на кроссовках или других предметах перестает держать. Однако это не повод отправлять любимую обувь, сумку, рюкзак или куртку на свалку.

Восстанавливаем липучку
Фото: commons.wikimedia. org by Andrzej 22 is licensed under public domain

Вместо того чтобы тратить деньги на ремонт в ателье, можно легко и эффективно "реанимировать" липучку своими руками, не потратив ни копейки.

Для этого возьмем предмет с неработающей липучкой и зубную щетку. Держите предмет в одной руке, а щетиной зубной щетки проведите по липучке вдоль — в одном направлении.

Никаких дополнительных материалов для этой процедуры не понадобится. Просто несколько минут работы зубной щеткой, и липучка будет "реанимирована", вновь обретет свою фиксацию.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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