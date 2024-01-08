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ВСУ обстреляли Белогород 8 января, трое пострадали

1:00
Общество

В Белгороде сделали объявление о ракетной опасности. Информация приводится в Telegram-канале администрации региона.

ВСУ обстреляли Белогород 8 января, трое пострадали
Фото: https://t.me/RVvoenkor/39321

Всем жителям области порекомендовали оставаться дома. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал горожан укрыться в безопасных местах.

Также сообщается, что около 21.30 мск была остановлена попытка обстрела города системой RM-70 "Вампир".

Как сообщает Минобороны РФ, ПВО уничтожили около 10 реактивных снарядов над регионом.

В 21:30 обстрел был прекращён. Три человека пострадали.

Ранее сообщалось о том, что на Украине у народа растёт ненависть к ВСУ. Нацисты заставили извиняться женщину за то, что её супруга силой вытащили из автомобиля и отправили на фронт, оставив женщину с ребёнком на ночной зимней дороге.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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