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NYT: из США к Луне запустили ракету с человеческими останками

1:00
Общество

Ракета с человеческими останками была запущена на луну, информацию об этом приводит The New York Times.

NYT: из США к Луне запустили ракету с человеческими останками
Фото: openverse by JanetR3 is licensed under CC BY 2.0

Отмечается, что Vulcan Centaur вылетел с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США). В NYT также сообщили о том, что с 1972 года ни один корабль США не совершил удачную посадку на Луну.

Сообщается, что внутри ракеты были капсулы от компании Celestis, в перечне услуг которой присутствует отправка праха людей в космос. Они содержали останки трех актеров из сериала "Звездный путь".

Ранее WSJ сообщал о том, что РФ в последние дни получила от КНДР десятки ракет и ещё получит их у Ирана. По словам авторов, весной Кремль может закупить у Ирана баллистических ракет малой дальности. Это расширит возможности ВС РФ по нанесению ударов по украинской военной инфраструктуре.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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