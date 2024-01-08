Около 50 автомобилей столкнулись на трассе М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщение об этом сделал губернатор Новгородской области Андрей Никитин в Telegram-канале.
Столкновение произошло под Новгородом. В МВД отметили, что пятеро погибли, среди них есть ребёнок.
В настоящее время движение к Москве перекрыто.
Сообщается, что пункт обогрева будет развернут для пассажиров, их обеспечат всем необходимым. Прокуроры Новгородской области собирают данные о случившемся.
Ранее сообщалось о том, что в ГИБДД рассказали, зачем некоторые водители держат в автомобиле разбитый смартфон. Автовладельцы часто перевозят в своих машинах сломанные гаджеты, такие как смартфоны с треснутыми экранами или планшеты, переставшие функционировать после нескольких падений. При условии, что владелец разбитого устройства не является виновником аварии, он может заявить, что его гаджет тоже пострадал в результате ДТП.
Российский певец Леонид Агутин покинул РФ.