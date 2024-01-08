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Между Москвой и Петербургом столкнулись около 50 машин, 5 человек погибли

1:07
Общество

Около 50 автомобилей столкнулись на трассе М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщение об этом сделал губернатор Новгородской области Андрей Никитин в Telegram-канале.

Между Москвой и Петербургом столкнулись около 50 машин, 5 человек погибли
Фото: ФАН

Столкновение произошло под Новгородом. В МВД отметили, что пятеро погибли, среди них есть ребёнок.

В настоящее время движение к Москве перекрыто.

Сообщается, что пункт обогрева будет развернут для пассажиров, их обеспечат всем необходимым. Прокуроры Новгородской области собирают данные о случившемся.

Ранее сообщалось о том, что в ГИБДД рассказали, зачем некоторые водители держат в автомобиле разбитый смартфон. Автовладельцы часто перевозят в своих машинах сломанные гаджеты, такие как смартфоны с треснутыми экранами или планшеты, переставшие функционировать после нескольких падений. При условии, что владелец разбитого устройства не является виновником аварии, он может заявить, что его гаджет тоже пострадал в результате ДТП.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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