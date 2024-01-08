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Хакеры слили в сеть данные 20 млн клиентов "Альфа-Банка"

1:08
Общество

Хакерская группировка Kiborg "слила" в сеть данные около 20 млн клиентов "Альфа-Банка". Тем не менее, кредитная организация отрицает факт утечки.

Хакеры слили в сеть данные 20 млн клиентов "Альфа-Банка"
Фото: "Hacker with laptop" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

В открытом доступе появилась полная клиентская база банка, к которой был получен доступ в октябре прошлого года. На тот момент хакеры опубликовали данные 44 тысяч клиентов.

Среди данных — ФИО, даты рождений, номера телефонов, карт и счетов около 24 млн физических лиц клиентов. Также были выложены данные 13 миллионов юридических лиц.

Данными, оказавшимися в сети, могут воспользоваться мошенники.

Ранее сообщалось о том, что в МВД вместе с ЦБ РФ разработали способ исследования деятельности для наращивания эффективности борьбы с финансовыми пирамидами. Эксперты отметили, что в настоящее время ведут работу над методами, не позволяющими выявлять незаконную деятельность "интернет-проектов" и платформ криптовалюты, а также ряда экономических субъектов.

 

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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