Хакерская группировка Kiborg "слила" в сеть данные около 20 млн клиентов "Альфа-Банка". Тем не менее, кредитная организация отрицает факт утечки.

Фото: "Hacker with laptop" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.