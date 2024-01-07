Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главе Пентагона Ллойду Остину четыре дня проводили интенсивную терапию
Квартира неряшливая: признаки, по которым гости делают выводы
Туристка-Шерлок: шестерка хитростей для бесплатного багажа на рейсах бюджетных авиакомпаний
Сесть на шпагат за 10 дней тренировок - это возможно
Затаят обиду на невинную шутку: обидчивые знаки Зодиака
Доктор Мясников считает, что в аптечных витаминах нет смысла и пользы
Паста с овощами и курицей на обед понравится семье
Смородина даст щедрый урожай
Почему у 20-литровой автоканистры 3 ручки и для чего эту разработку скрывали военные

Парень должен быть настороже: 5 признаков, что девушка начала лгать

1:35
Общество » Семья

Взаимоотношения, основанные на честности, — важный аспект для любого мужчины. Он стремится быть искренним в общении с дамой и ожидает того же от нее. Хотя ему может казаться, что девушка также поддерживает открытость и не скрывает ничего, на практике моменты могут измениться.

Парень должен быть настороже: 5 признаков, что девушка начала лгать
Фото: flickr. com by mark sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Даже самая искренняя девушка может в какой-то момент начать скрывать правду, что естественно вызовет интерес со стороны молодого человека. Важно учитывать несловесные сигналы, которые могут указывать на потенциальное скрытие информации.

Например, сжатие губ может указывать на нервозность и дискомфорт дамы. Вместо того чтобы прерывать разговор, мужчине стоит продолжить его, учитывая, что девушка, возможно, скрывает что-то.

Морщит носа — еще один знак дамы, показывающий неприязнь к вопросу. Этот жест может быть попыткой придумать более убедительный ответ.

Пожатие плечами создает впечатление, что девушка пытается уклониться от ответа, что может указывать на недоговоренности и скрытую информацию.

Трение глаз — еще один признак девушки, стремящейся избежать зрительного контакта, что может свидетельствовать о лжи.

Откашливание перед высказыванием может быть способом создать паузу, чтобы обдумать ложь, особенно если сопровождается изменением тоники голоса.

Осознание этих знаков поможет мужчине быть более бдительным и разоблачить потенциальное скрытие правды со стороны дамы.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: названы цены на его шоу

Филипп Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: будут два концерта в честь Рождества.

Филипп Киркоров теперь поёт и пляшет в Дубае: два концерта в честь Рождества
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Сразу после запуска двигателя нельзя начинать движение ни в коем случае. Мнение опытного водителя
Кусты смородины согнутся от количества ягод: эти три важные подкормки увеличат урожайность вдвое
На что способен новейший ЗРПК "Панцирь-СМ": HIMARS помножим на ноль Дмитрий Плотников
Немецкий картофельный салат, который обожают все мужчины
Аппетитный торт без выпечки выручит, когда нужна вкуснятина к чаю: духовку включать не придётся
Бесплатный и эффективный способ избавиться от колорадского жука надолго. Попробуйте, расскажите соседям по участку
Бесплатный и эффективный способ избавиться от колорадского жука надолго. Попробуйте, расскажите соседям по участку
Последние материалы
Сесть на шпагат за 10 дней тренировок - это возможно
Затаят обиду на невинную шутку: обидчивые знаки Зодиака
Парень должен быть настороже: 5 признаков, что девушка начала лгать
Доктор Мясников считает, что в аптечных витаминах нет смысла и пользы
Паста с овощами и курицей на обед понравится семье
Смородина даст щедрый урожай
Почему у 20-литровой автоканистры 3 ручки и для чего эту разработку скрывали военные
"Терминаторы" эффективно охотятся на пехоту ВСУ в лесах под Кременной
Врач-невролог Сметана: кошки продлевают жизнь людям
Эротичное видео с Бородиной обернулись конфузом: теперь смеётся вся страна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников