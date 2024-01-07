Парень должен быть настороже: 5 признаков, что девушка начала лгать

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Взаимоотношения, основанные на честности, — важный аспект для любого мужчины. Он стремится быть искренним в общении с дамой и ожидает того же от нее. Хотя ему может казаться, что девушка также поддерживает открытость и не скрывает ничего, на практике моменты могут измениться.

Фото: flickr. com by mark sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Даже самая искренняя девушка может в какой-то момент начать скрывать правду, что естественно вызовет интерес со стороны молодого человека. Важно учитывать несловесные сигналы, которые могут указывать на потенциальное скрытие информации.

Например, сжатие губ может указывать на нервозность и дискомфорт дамы. Вместо того чтобы прерывать разговор, мужчине стоит продолжить его, учитывая, что девушка, возможно, скрывает что-то.

Морщит носа — еще один знак дамы, показывающий неприязнь к вопросу. Этот жест может быть попыткой придумать более убедительный ответ.

Пожатие плечами создает впечатление, что девушка пытается уклониться от ответа, что может указывать на недоговоренности и скрытую информацию.

Трение глаз — еще один признак девушки, стремящейся избежать зрительного контакта, что может свидетельствовать о лжи.

Откашливание перед высказыванием может быть способом создать паузу, чтобы обдумать ложь, особенно если сопровождается изменением тоники голоса.

Осознание этих знаков поможет мужчине быть более бдительным и разоблачить потенциальное скрытие правды со стороны дамы.