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Как удалять катышки с одежды

3:35
Общество » Семья

Многие люди считают, что катышки на одежде возникают из-за неправильной стирки или использования низкокачественных материалов. Хотя в этом есть доля правды, важно учесть, что даже при ручной стирке можно столкнуться с этой проблемой.

Как удалять катышки с одежды
Фото: commons.wikimedia. org by Andrzej 22 is licensed under public domain

Катышки могут появляться на вещах, даже если они стирались вручную. Даже дорогие предметы одежды не застрахованы от этой неприятности и часто становятся первым сигналом о необходимости избавиться от старой одежды. Существует несколько основных причин появления катышек:

Синтетические волокна в ткани. Одним из факторов, вызывающих катышки, является большое количество синтетических волокон в составе ткани. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется предпочитать вещи из натуральных материалов.

Неправильный уход. Некоторые хозяйки используют для стирки средства, не предназначенные для этого, а также не соблюдают температурные режимы, что может привести к появлению катышек.

Длинные нити и протяжки. Важно обращать внимание на наличие длинных нитей и протяжек, которые легко заметить при более тщательном осмотре одежды.

Рыхлая структура ткани. Некоторые ткани из-за своей рыхлой структуры более подвержены образованию катышек.

Частый контакт ткани с другими поверхностями. Постоянное трение ткани о другие поверхности также может стать причиной образования катышек.

Эти причины являются наиболее распространенными и могут вызвать образование катышек. Однако существует несколько простых способов решения этой проблемы.

Борьба с катышками в домашних условиях

В настоящее время не существует специальных средств в магазинах, предназначенных для эффективного удаления катышек. Однако эту проблему можно решить собственными силами, применяя механические методы.

Использование острой бритвы

Этот метод считается наиболее эффективным, но также и потенциально опасным. Рекомендуется применять его осторожно, чтобы избежать повреждения ткани. Сначала нужно натянуть участок одежды и закрепить его. Затем используйте бритвенный станок, предпочтительно бывший в использовании, чтобы избежать повреждения материала. Производите движения против ворсинок. Этот метод не подходит для деликатных тканей и рекомендуется применять только к трикотажным изделиям.

Применение скотча

Домохозяйки часто используют скотч или медицинский лейкопластырь для борьбы с катышками. Принцип работы аналогичен депиляции. Наклейте липкую полоску на проблемное место, придавите ее к ткани, а затем резко оторвите. Этот метод эффективен при удалении свежих катышек. В случае, если они находятся на одежде уже длительное время, можно воспользоваться чистящим валиком.

Использование зубной щетки

Щетинки зубной щетки могут служить своеобразной расческой для удаления катышек. Пройдитесь щеткой вдоль направления ворсинок, чтобы избавиться от катышек. Этот метод особенно подходит для изделий из мохера или ангоры.

Применение ножниц

Ножницы также могут быть использованы для удаления катышек, но этот метод требует тщательности и терпения. Рекомендуется применять ножницы для шерстяных изделий, производя аккуратные срезы каждой катышки.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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