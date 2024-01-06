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Россиянин выпал из окна квартиры в Паттайе 6 января

0:57
Общество

Полиция Паттайи получила сообщение 6 января о падении гражданина РФ с восьмого этажа кондоминиума в Паттайе.

Россиянин выпал из окна квартиры в Паттайе 6 января
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Полиция нашла тело 42-летнего россиянина. Он упал с 8 этажа. Его имя неизвестно.

Отмечается, что жильцы вызвали охрану, затем были вызваны полицейские, которые позже выяснили, что мужчина был арендатором.

Полиция не нашла следов ран от нападения или борьбы. Тело было передано соответствующим органам для установки причин смерти.

Ранее сообщалось о том , что в МВД вместе с ЦБ РФ разработали способ исследования деятельности для наращивания эффективности борьбы с финансовыми пирамидами. Эксперты отметили, что в настоящее время ведут работу над методами, не позволяющими выявлять незаконную деятельность "интернет-проектов" и платформ криптовалюты, а также ряда экономических субъектов.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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