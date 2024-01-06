Мэр города: в Белгороде отменили ночные богослужения

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"Хочу предупредить, что по согласованию с владыкой Иоанном сегодня ночные богослужения в Белгороде отменены в связи с оперативной обстановкой", - заявил мэр. Фото: Правда.Ру

Кроме того, он уточнил, что всю необходимую информацию прихожане могут получить у настоятелей городских храмов.

Ранее в оборонном ведомстве РФ сообщали, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью десять украинских ракет РСЗО "Ольха". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела два человека получили ранения, в более чем в 90 квартирах выбиты окна, свыше 30 автомобилей посечены осколками.