В Рождество в Москве температура снизится до -24

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве сохранятся морозы 6-8 января, сообщает столичное отделение МЧС.

Фото: pxfuel.com

Отмечается, что в регионе ожидается на 7-15 градусов ниже климатической нормы.

В МЧС рекомендовали не проводить обогрев помещений не предназначенными для этих целей электроприборами. Кроме того, в ведомстве посоветовали следить за детьми при использовании устройств.

Прогнозируется, что 6 января в Москве будут морозы около минус 18-20 градусов. 7 января ожидается до минус 22-24 градусов, в области — до минус 22-27.

Ранее сообщалось о том, что Рождество Христово в России традиционно отмечают 7 января. Накануне праздника православные христиане посещают службу в храмах, после чего, отмечают этот светлый праздник дома. Сообщается, что будет открыто около 500 храмов.