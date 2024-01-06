Алексей Аджубей, внук Никиты Хрущёва, скончался в своей московской квартире. Предварительно стало известно, что он позвонил другу, сообщив о плохом самочувствии, и скончался до приезда экстренных служб.
По данным телеграмм канала SHOT, причина смерти пока не установлена.
Алексей Аджубей был сыном известного советского журналиста Алексея Ивановича Аджубея и внуком Никиты Хрущёва и его дочери Рады.
Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.