Внук Никиты Хрущёва умер на 70-м году жизни

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Алексей Аджубей, внук Никиты Хрущёва, скончался в своей московской квартире. Предварительно стало известно, что он позвонил другу, сообщив о плохом самочувствии, и скончался до приезда экстренных служб.

Фото: телеграмм канал SHOT

По данным телеграмм канала SHOT, причина смерти пока не установлена.

Алексей Аджубей был сыном известного советского журналиста Алексея Ивановича Аджубея и внуком Никиты Хрущёва и его дочери Рады.