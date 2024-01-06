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Около 550 храмов будут работать в Москве на Рождество

0:31
Общество

Рождество Христово в России традиционно отмечают 7 января. Накануне праздника православные христиане посещают службу в храмах, после чего, отмечают этот светлый праздник дома.

Около 550 храмов будут работать в Москве на Рождество
Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

"Где-то будет около 550 храмов. Я думаю, что около миллиона человек будет, может быть, больше, но около миллиона", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, сколько храмов будет работать в Москве в Рождество и сколько людей ожидается там.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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