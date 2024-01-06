Крупные ТЦ возобновляют свою работу в Белгороде

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

В городской администрации отметили, что дальнейшие действия будут зависеть от ситуации. При этом власти с предпринимателями дополнительно проработали вопросы обеспечения безопасности посетителей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

"ТЦ "РИО", МТРК "Сити Молл Белгородский" и ТРЦ "Мега Гринн" с сегодняшнего дня будут работать. По договоренности с руководителями центров приостанавливали их работу на несколько дней", — указали власти.

Напомним, 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 город подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. В результате погибли 26 человек и более 100 получили ранения различной степени тяжести.