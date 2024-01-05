В IIHF рассказали об условии допуска к соревнованиям сборной России

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что вопрос допуска российских и белорусских сборных до международных соревнований будет рассмотрен советом организации 12-13 февраля.

Фото: https://olympic.ru/

В феврале и марте этот вопрос анализируется с опорой на геополитическую ситуацию.

"Это всегда был вопрос безопасного проведения наших соревнований и безопасности игроков, включая игроков из России и Белоруссии" - говорится в соцсети X журналиста Скотта Уилера.

Также он отметил, что вопрос об участии Белоруссии и России в Олимпийских играх 2026 года будет обсуждаться.

"Решение по этому поводу будет принято 12-13 февраля", - отметил Тардиф.

Ранее сообщалось о том что, Плющенко планирует открыть академии футбола и хоккея. Так, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что собирается расширить свою академию, добавив к ней два других направления.