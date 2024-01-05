В России в 2024 году бензин увеличится в цене на 5-7%

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

RT сообщает о том, что в 2023 году розничные цены на бензин АИ-92 показали рост с 47,21 до 50,26 рублей или на 6,5%, на АИ-95 — с 51,35 до 54,87 рублей или на 6,9%.

Фото: https://www.moja-ostroleka.pl/

Дизель вырос в цене на 10,3% — с 58,37 до 64,37 рубля.

За год цена топлива не была стабильной. На рынке не наблюдается дефицита, но, как сообщает Министерство энергетики накопления бензина и дизеля показали рост с 10 до 25%. Эксперты также считают, что цены продолжат расти.

Ранее сообщалось о том, что автоэксперты рассказали, почему новейшие двигатели недолговечны. Почему исчезли двигатели, способные пройти миллион километров? Этот вопрос, заданный экспертом Алексеем Ревиным, имеет в своей основе философский подтекст. Он подробно обсуждает шаги, предпринятые производителями, направленные на создание автомобильных двигателей, которые стали легче, мощнее, более экологичные, но, к несчастью, менее долговечные на больших расстояниях.