В МЧС предупредили о сохранении аномально холодной погоды в Москве 6-8 января

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Главное управление МЧС России по Москве сделало экстренное заявление о том, что в городе будет сохраняться аномально холодная температура 6-8 января. Информацию об этом приводит ТАСС, ссылаясь на столичное отделение МЧС.

Фото: pxfuel.com

Так, синоптики Росгидромета заявили, что аномальный холод сохранится на показателе 7-15 градусов. Эти температурные показатели ниже климатической нормы.

В МЧС посоветовали не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы. Кроме того, рекомендовано не допускать перегрузки в электросети.

"Не оставляйте детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами", — призвали в МЧС.

Ранее сообщалось о том, что профессор госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев поделился советами по защите организма от резких перепадов температуры на улице. Он подчеркнул, что употребление достаточного количества белка и продуктов, богатых витамином C, является ключевым фактором в этом процессе. Особенно важно для тех, кто сталкивается с хроническими заболеваниями, внимательно следить за артериальным давлением и принимать предписанные врачом лекарства.