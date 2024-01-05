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В МЧС предупредили о сохранении аномально холодной погоды в Москве 6-8 января

1:24
Общество

Главное управление МЧС России по Москве сделало экстренное заявление о том, что в городе будет сохраняться аномально холодная температура 6-8 января. Информацию об этом приводит ТАСС, ссылаясь на столичное отделение МЧС.

В МЧС предупредили о сохранении аномально холодной погоды в Москве 6-8 января
Фото: pxfuel.com

Так, синоптики Росгидромета заявили, что аномальный холод сохранится на показателе 7-15 градусов. Эти температурные показатели ниже климатической нормы.

В МЧС посоветовали не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы. Кроме того, рекомендовано не допускать перегрузки в электросети.

"Не оставляйте детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами", — призвали в МЧС.

Ранее сообщалось о том, что профессор госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев поделился советами по защите организма от резких перепадов температуры на улице. Он подчеркнул, что употребление достаточного количества белка и продуктов, богатых витамином C, является ключевым фактором в этом процессе. Особенно важно для тех, кто сталкивается с хроническими заболеваниями, внимательно следить за артериальным давлением и принимать предписанные врачом лекарства.

 

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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