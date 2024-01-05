"Более 630 тыс. безбилетников мы выявили в 2023 году. Как отметил Максим Ликсутов, это на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Рост числа выявленных нарушений связан с увеличением количества проверок. Всего в 2023 году контролеры проверили более десяти миллионов билетов, что на три миллиона больше, чем в 2022 году. При этом стало больше и добросовестных пассажиров", - говорится в сообщении.

Фото: mos.ru