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Мужу не нравится запах стирального порошка после стирки

2:06
Общество

Потратив несколько часов на подбор уникального и экстравагантного парфюма, вы не захотите, чтобы запах стирального порошка уничтожил ваше обоняние и замаскировал аромат ваших новых духов.

Мужу не нравится запах стирального порошка после стирки
Фото: Own work by MarkBuckawicki is licensed under public domain

Существует несколько лайфхаков, которые помогут сохранить уникальный аромат ваших парфюмов:

Лайфхаки для устранения запаха стирального порошка:

Дополнительные полоскания:

  • Добавьте дополнительный цикл полоскания во время стирки.
  • При необходимости повторите полоскание после основного цикла.

Жидкое моющее средство:

  • Замените гранулированный порошок на жидкое моющее средство.
  • Жидкость легче смывается во время полоскания.

Концентрированные кондиционеры:

  • Используйте концентрированные кондиционеры для устранения запаха порошка.
  • Они также помогут избавиться от гранул стирального средства в тканях.

Сушка на свежем воздухе:

  • Предпочтительно сушить белье на свежем воздухе.
  • Низкие температуры зимой не сохраняют аромат порошка на тканях.

Уменьшение количества порошка:

  • Закладывайте в дозатор половину нормы порошка, рекомендованной производителем.
  • Это снизит резкость запаха и облегчит его удаление.

Экосредства:

  • Рассмотрите возможность перехода на экологически чистые средства.
  • Они обычно не наделяют изделия таким характерным запахом.

Слабоароматизированные порошки:

Воспользуйтесь порошками для детского белья, они имеют слабый запах, который легко смывается.

Антиаллергенные средства:

Рассмотрите вариант использования антиаллергенных средств с нейтральной ароматической базой.

Пищевая сода и уксус:

  • Добавление пищевой соды во время стирки нейтрализует запахи.
  • Полоскание с добавлением уксуса может быть более радикальным средством. При этом следует прополоскать вещи дважды, чтобы избавиться от запаха уксуса на волокнах.

Эти методы помогут сохранить аромат ваших любимых духов, несмотря на присутствие стирального порошка.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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