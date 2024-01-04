Межплиточные швы на кухне и в ванной легко очистить этими средствами

Уход за керамической плиткой обычно не представляет особых трудностей, однако управляться с межплиточными швами может потребовать дополнительных усилий, особенно в ванной комнате, особенно если речь идет о напольной плитке с светлой фугой, в которой со временем накапливается грязь.
Сода: Подготовьте содовый раствор, смешав 0,5 литра воды с 3 столовыми ложками соды.
Раствор наносится на шов, после чего грязь удаляется с использованием зубной щетки.
Лимон: Обработайте загрязненный участок, используя разрезанную дольку лимона. Кислота мягчит жир и грязь за 15-20 минут, что облегчает их удаление губкой или щеткой.
Сода и уксус: Нанесите раствор на загрязненный участок. Протрите губкой или ветошью. Этот метод также применим для чистки керамической плитки.
Белизна: Действует моментально, обеспечивая не только очищение, но и дезинфекцию поверхности.
Чтобы избежать необходимости регулярной уборки, можно использовать следующие методы:
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