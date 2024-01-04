Чтоб зеркала не запотевали: с этим средством можно надолго избавиться от этого эффекта в ванной и не только

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Лишь 20-30 минут, проведенные под горячим душем или в ванной, достаточны для полного запотевания зеркала. Впрочем, существует простой и доступный способ предотвратить этот эффект.

Фото: flickr. com by Sean McGrath is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Для этого потребуется кусочек сухого мыла. Поверхность зеркала следует натереть им, предварительно убедившись, что она абсолютно суха. Затем, с использованием сухой тряпки, следует удалить видимые следы мыла. После таких манипуляций на поверхности стекла образуется невидимый защитный слой, состоящий из жиров. Этот слой предотвращает оседание влаги и, кроме того, снижает загрязнение стекла.

Этот метод не только эффективен для зеркал в ванной комнате, но также подходит для очковых линз. Просто повторите те же действия, что и с поверхностью в ванной, чтобы защитить очки от запотевания.

Такой подход также применим для окон на кухне, где, во время приготовления пищи, на стеклах часто образуется конденсат. В данном случае достаточно использовать сухое мыло и тряпку, чтобы натереть и очистить поверхность, и забыть о проблемах "плачущих окон".