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Почему шерстяные вещи колются и что надо сделать, чтобы этого неприятного ощущения не было

1:30
Общество

Часто одежда может вызывать дискомфорт, особенно в случае шерстяных изделий, которые колятся. Однако существуют простые способы избежать этой неприятности.

Почему шерстяные вещи колются и что надо сделать, чтобы этого неприятного ощущения не было
Фото: Unsplash by Karen Cantú Q is licensed under public domain

Для начала можно воспользоваться специальными средствами, но есть и более простой способ — заморозить. Зимой достаточно вывесить шерстяное изделие на балконе или улице и оставить его на сутки. В теплое время года пригодится морозильная камера, но перед этим следует упаковать свитер в полиэтиленовый пакет и поместить его в морозильник на сутки.

Как это работает? Длительное воздействие холода способствует обломке выступающих шерстинок, и теперь кофта или свитер уже не будут так сильно колоться.

После размораживания изделие рекомендуется прополоскать в прохладной воде. Другим методом является обработка шерстяного предмета паром, который смягчит шерсть.

Для этого потребуется утюг с функцией отпаривания или парогенератор. В случае использования утюга, необходимо следить, чтобы его подошва не касалась шерстяной поверхности изделия, поэтому глажение производится через влажную ткань, такую как марля. Для усиления эффекта можно смочить ткань в лимонном растворе, где пропорция составляет четверть чайной ложки лимонной кислоты на пол-литра воды. Лимон дополнительно смягчит ткань, и колючесть уйдет.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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