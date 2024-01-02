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Sohu: многие китайцы хотели бы жён из России, однако есть одно большое "но"

1:56
Общество

Россия — сосед Китая, история отношений между двумя странами богата событиями, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: многие китайцы хотели бы жён из России, однако есть одно большое "но"
Фото: openverse.org by Jeremy Wong is licensed under CC0 1.0.

Город Хэйхэ, расположенный на северо-востоке КНР, отделён от российской территории рекой Амур. В Маньчжурии также бывает много российских граждан. В приграничных городах легко встретить россиян — от туристов до тех, кто выбрал Китай в качестве своего дома. А также тех, кто нашёл свою вторую половину среди китайцев, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Одна из историй рассказывает о русской девушке и ее китайском муже, которые встретились, когда она училась в Китае. Их отношения привели к глубоким чувствам. Однако после свадьбы она столкнулась с проблемой — причём на теме отношения к алкоголю.

В Китае отношение к распитию алкоголя довольно консервативно. В сознании многих людей совершенно непозволительно разрешать девушкам выпивать, отмечает автор материала.

А вот в России отношение к этому гораздо более свободное. И посещение девушками и женщинами баров и ночных клубов никого здесь особо не удивляет.

Русские, как правило, не любят, когда их ограничивают. Русская жена, историю которой приводит в пример автор, отметила, что её муж, хоть и не возражает против умеренного потребления алкоголя, всегда намекает, что женщинам не стоит увлекаться им.

Так что супруги ещё проходят процесс укрепления взаимопонимания, терпимости и взаимной притирки, чтобы в будущем найти решение, удовлетворяющее обе стороны.

Ну а автор, который рассказал об этой истории, решил, что она вполне подходит для того, чтобы на её основе сделать некие выводы с претензией на глобальность.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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