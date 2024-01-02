Восстанавливаем чистоту эмалированной посуды

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Эмалированная посуда обладает множеством преимуществ, включая безопасность и относительную доступность по цене. Однако у эмали есть свой недостаток — возможные проблемы с удалением налета.

Фото: Own work by Olga Ernst is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Тем не менее, существует хитрость, которая позволяет легко избавиться от почти любых загрязнений на такой посуде, восстанавливая ее первоначальную белоснежность.

Суть этой хитрости заключается в подготовке особого средства. Несмотря на простоту и доступность ингредиентов, эта смесь отличается удивительной эффективностью. В отдельной емкости следует смешать три компонента: четверть стакана соды, две столовые ложки перекиси водорода и небольшое количество чистящего средства, обычно используемого для мытья посуды. Касательно последнего компонента, половины столовой ложки будет достаточно для общей смеси.

После тщательного перемешивания нужно проверить консистенцию средства, которая должна быть достаточно густой. Если это не так, можно добавить ещё немного содового ингредиента. В результате получится паста, которой следует протереть загрязненную эмалированную посуду.

Не следует смывать средство сразу после его нанесения. Рекомендуется подождать хотя бы полчаса. После этого периода следует смыть белую пасту, и в результате руки хозяйки окажутся владелицами идеально чистой кастрюли, кружки или тарелки.