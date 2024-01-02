Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Умнов нашел ключ к здоровью сердца — секрет в банных процедурах
Картофельное пюре окажется удивительным гарниром
Диетолог Круглова рассказала, кому лучше исключить гранат из рациона
Диетолог Мукерджи раскрыла пять простых секретов долголетия
Омлет в духовке: секретная рецептура из советских детских садиков
Арестович*, год назад бывший спикером офиса президента, призвал Украину к бунту
"Должны по совести поступить": пользователи Сети высказались в поддержку увековечивания памяти Евгения Пригожина
Зачем подсаживать чеснок к комнатным растениям
"Научилась слышать мысли": Виктория Боня рассказала об итогах 2023 года

Восстанавливаем чистоту эмалированной посуды

1:30
Общество

Эмалированная посуда обладает множеством преимуществ, включая безопасность и относительную доступность по цене. Однако у эмали есть свой недостаток — возможные проблемы с удалением налета.

Восстанавливаем чистоту эмалированной посуды
Фото: Own work by Olga Ernst is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Тем не менее, существует хитрость, которая позволяет легко избавиться от почти любых загрязнений на такой посуде, восстанавливая ее первоначальную белоснежность.

Суть этой хитрости заключается в подготовке особого средства. Несмотря на простоту и доступность ингредиентов, эта смесь отличается удивительной эффективностью. В отдельной емкости следует смешать три компонента: четверть стакана соды, две столовые ложки перекиси водорода и небольшое количество чистящего средства, обычно используемого для мытья посуды. Касательно последнего компонента, половины столовой ложки будет достаточно для общей смеси.

После тщательного перемешивания нужно проверить консистенцию средства, которая должна быть достаточно густой. Если это не так, можно добавить ещё немного содового ингредиента. В результате получится паста, которой следует протереть загрязненную эмалированную посуду.

Не следует смывать средство сразу после его нанесения. Рекомендуется подождать хотя бы полчаса. После этого периода следует смыть белую пасту, и в результате руки хозяйки окажутся владелицами идеально чистой кастрюли, кружки или тарелки.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Популярное
Дмитрий Нагиев прервал молчание загадочным посланием к россиянам

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.

"Ждите приказов": пропавший с телеэкранов Нагиев прервал молчание
Этот раствор поможет получить сочную крупную клубнику
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
Виноградные лозы будут ломиться от крупных ягод, если применить эти советы
ВКС России отрабатывают новую смешанную стратегию применения дронов и ракет Дмитрий Плотников The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024 Олег Володин Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Филипп Киркоров признался, что после скандальной вечеринки его опустили с небес на землю
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Последние материалы
"Должны по совести поступить": пользователи Сети высказались в поддержку увековечивания памяти Евгения Пригожина
Зачем подсаживать чеснок к комнатным растениям
"Научилась слышать мысли": Виктория Боня рассказала об итогах 2023 года
Лучшие фильмы о силе человеческого духа в условиях катастрафы
Как выбрать противотуманные фары
Как сделать макияж с цветными ресницами в стиле Джиджи Хадид?
Когда на телевидение вернётся Дмитрий Нагиев: возможно в начале 2024 года
Как и где сейчас учатся дети сбежавшей Пугачёвой и её мужа иноагента
Кудрявцева и Гордон тоже пострадали после бойкота Киркорова на ТВ
Мужские знаки зодиака, к которым любовь приходит после 30 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников