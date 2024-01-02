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Как правильно стирать пуховики

1:45
Общество

Нередко после стирки пуховика возникает неприятная проблема: на его поверхности обнаруживаются нежелательные черные или белые разводы.

Как правильно стирать пуховики
Фото: Own work by DirkF601 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Чаще всего такие неприятности связаны с применением стирального порошка низкого качества или неподходящего моющего средства. Однако не исключено, что разводы появляются из-за длительного пребывания постиранных вещей во влажном состоянии или из-за ошибок при сушке.

Эти неприятные следы также могут быть результатом неправильного процесса полоскания, ошибок в выборе температуры и режима стирки в машине. Далее предоставляются рекомендации о том, как легко и быстро избавиться от разводов, появившихся после стирки.

Возможно, поможет эффективное средство для удаления пятен, однако важно помнить, что пуховик следует обрабатывать только в зоне пятен.

Если специализированные средства и пятновыводители не приносят ожидаемого результата, остается только один выход — повторная стирка, при условии тщательного следования следующим рекомендациям:

  • Перед стиркой освободите пуховик от всех посторонних предметов в карманах, выверните его наизнанку и застегните все пуговицы и молнии.
  • Поместите пуховик в барабан стиральной машины вместе с несколькими теннисными мячами.
  • Установите деликатный режим и температуру на уровне 30 градусов, выберите три полоскания.
  • Добавьте небольшое количество качественного моющего средства, не содержащего отбеливателя и пятновыводителя.

Эти простые шаги позволят избежать появления разводов после повторной стирки, обеспечив чистоту и сохранность пуховика.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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